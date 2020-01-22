فوز طالب بجامعة السويس في مسابقة المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول بالسعودية

فاز الطالب عمر خالد سلام الطالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة البترول والتعدين بمناسبة حصوله على المركز الأول في مسابقة المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC 2020).





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تم تقسيم الطلبة الى ١٩ مجموعة، كل جروب مكون من ٥ طلاب من مختلف جنسيات العالم، و تم تسليم كل جروب لابتوب للعمل عليه، المسابقة هي project تم بالتعاون بين شركة ارامكو و شركة Schlumberger وكان المطلوب هو تطوير حقل بترول للحصول على اكبر مكسب ممكن.





جدير بالذكر أن هذه المسابقة تقام على هامش المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ، والذي يتم تنظيمه شركة أرامكو السعودية ، ويعد أكبر مؤتمر على مستوى العالم وقد شارك فيه مئة طالب تم انتقاؤهم من كليات البترول على مستوى العالم.