تعرف على أحدث شراكة لدعم منصة الموسيقى أونلاين

أعلنت "ديزر" (Deezer)، المنصة الرائدة عالميًا لخدمة البث الموسيقي، و"مونديا" (Mondia)، إحدى الشركات الرائدة في تكنولوجيا الهواتف المحمولة، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك سيتم من خلالها طرح خدمات الدفع المباشر (DCB) عبر مزودي خدمات الاتصالات في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.





وستربط خدمة "مونديا باي" (Mondia Pay) "ديزر" بالمشتركين في شبكات الاتصالات، وكذلك إمكانية تحصيل المدفوعات من خلال منصة الدفع الحديثة. وبذلك سيستفيد العملاء من الاشتراك في خدمة بث الموسيقى من "ديزر" باستخدام بوابة الدفع المباشر بطريقة تتسم بالسرعة والأمان، ودون حاجة لاستخدام بطاقات الخصم المباشر أو الائتمان، علمًا أن " مونديا باي" ترتبط بما يزيد عن 50 مشغلًا في 33 دولة، حيث تشكل حلقة وصل مع أكثر من مليار عميل محتمل. تقوم الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة بمعالجة أكثر من 13 مليار معاملة سنويًا، مع معدل نمو شهري يبلغ 13%.





وتعليقًا على ذلك، قال سيمون رحمان، الرئيس التنفيذي – مونديا باي: "تبرهن هذه الشراكة إلى سعي ’مونديا باي‘ لتقديم أعلى مستويات حلول الدفع وإتاحة تجارب رقمية مميزة بالتعاون مع أبرز العلامات التجارية العالمية مثل ’ديزر‘. توفر هذه المنصة المستقبلية بوابة دفع آمنة وقابلة للتطوير يمكن للعملاء ومقدمي الخدمات الوثوق بها. ومما لا شك فيه أن سهولة اعتماد هذه الحلول لمقدمي الخدمات على غرار ’ديزر‘ تجعل من ’مونديا باي‘ الخيار الأمثل كشريك مميز".





ومن جانبه، قال طارق منير، الرئيس التنفيذي لشركة ديزر – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "تشكل المستويات المنخفضة لانتشار بطاقات الائتمان أحد التحديات الرئيسية التي يتعين علينا التغلب عليها في المنطقة. وهنا تبرز أهمية الشراكة مع ’مونديا باي‘، والتي تتيح لنا تقديم حلول سهلة وآمنة لعشاق الموسيقى. ويتمحور الأمر في نهاية المطاف حول الثقة، فعندما يشعر عشاق الموسيقى أن مدفوعاتهم في أمان تام، سيكون بإمكانهم الاستمتاع بالأغاني التي يحبونها على الوجه الأمثل، وهذا ما نهدف إليه".