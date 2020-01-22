AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط ٤٣.٥ طن أسماك ماكريل و113 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:43 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة ضربة قاصمة لتجار الكسب غير المشروع وتمكنت من ضبط 43.5 طن أسماك ماكريل و113 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد الثلاجات بمركز إيتاى البارود وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها و١١٣ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمحمودية.

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة  بإشراف الدكتور حسنى عباسى مدير المديرية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد وكيل الوزارة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق لضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والتصدى لتجار الكسب غير المشروع بمدينة إيتاى البارود.


أسفرت الحملة عن ضبط 1981 كرتونه من أسماك الماكريل منتهية الصلاحية بإحدى الثلاجات بنطاق مركز إيتاى البارود  بإجمالي وزن 43 طنا و582 كيلو.

وتمكنت الحملة بمركز ومدينة المحمودية من تحرير عدد 3 محاضر لحوم ذبيح خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر ب 113 كيلو جرام.
 
وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 4600 لتر سولار وزيت طعام فاسد بالبحيرة

مصادرة ١٢ ألف لتر محروقات و٤طن لحوم و٤٠٩٥ قضية تموين خلال شهر بالبحيرة

ضبط ١٦ طن أسماك فاسدة قبل طرحها للبيع بأسواق رشيد

ضبط طن أسمدة زراعية محظور بيعها ولحوم فاسدة بالبحيرة | صور

غلق 3 صيدليات وضبط 2000 عبوة أدوية منتهية الصلاحية في البحيرة

إعدام ٦ أطنان أعلاف ولحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

ترشيحاتنا

رسالة خطف على الفيسبوك.. الداخلية تكشف تفاصيل اختفاء سيدة بالدقهلية

لـ السيدات.. أخطاء شائعة تفسد الطعام تجنبي حدوثها.. تعرفى عليها

بعد إقالة ميدو.. المقاصة يتفاوض مع حسام حسن لانتشال أبناء الفيوم من قاع الدوري

اضطراب الملاحة البحرية..الأرصاد تكشف موعد تحسن الجو..فيديو

هاشتاج #لا_لاستقالة_تركي_آل_الشيخ يتصدر تويتر

بملابس جريئة .. مي سليم تشعل انستجرام في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فايزة أبو النجا ووزيرة الثقافة تشهدان تطوير قصر ثقافة توشكى.. صور

شاهد.. مضبوطات عناصر من حركات تابعة للجماعة الإرهابية في تركيا

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد زيرو جمارك.. صور