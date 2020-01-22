ضبط ٤٣.٥ طن أسماك ماكريل و113 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة ضربة قاصمة لتجار الكسب غير المشروع وتمكنت من ضبط 43.5 طن أسماك ماكريل و113 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد الثلاجات بمركز إيتاى البارود وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها و١١٣ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمحمودية.





نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بإشراف الدكتور حسنى عباسى مدير المديرية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد وكيل الوزارة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق لضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والتصدى لتجار الكسب غير المشروع بمدينة إيتاى البارود.









أسفرت الحملة عن ضبط 1981 كرتونه من أسماك الماكريل منتهية الصلاحية بإحدى الثلاجات بنطاق مركز إيتاى البارود بإجمالي وزن 43 طنا و582 كيلو.





وتمكنت الحملة بمركز ومدينة المحمودية من تحرير عدد 3 محاضر لحوم ذبيح خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر ب 113 كيلو جرام.