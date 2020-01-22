تحصين 282 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتى انطلقت السبت الموافق 23 نوفمبر 2019، حيث تم تحصين 282 ألف و 778 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.





ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية ، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، مؤكدا أن الحملة شهدت إقبال كبير من المواطنين واستجابتهم للحملة حيث تم تحصين 282 ألف و 778 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.





وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين ، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.





وأشار "توفيق" إلى أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.