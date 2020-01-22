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حوادث

عاطل يقتل جاره بطلق ناري فى مشاجرة بالمرج

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
شهد حى المرج جريمة قتل عندما أطلق عاطل الرصاص على جاره فارده قتيلا بسبب خلافات حول الجوار ، تم ضبط المتهم والسلاح ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المرج من مستشفى المطرية التعليمي باستقبالها عاطل (توفى إثر إصابته بطلق خرطوش بالرأس) .


 بالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المتوفي ، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه المتوفى وآخر عاطل ( مصاب بجرح سطحي وكدمة أسفل  العين اليسرى ) بسبب خلافات بينهما حول الجيرة ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتوفى على المتهم بالضرب محدثًا إصابته ، فقام المتهم بإحضار فرد خرطوش وأطلق عيار خرطوش تجاه المجني عليه محدثًا إصابته التي  أودت بحياته ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم " المُستخدم في ارتكاب الواقعة .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الناري المضبوط  بحوزته ، تحرر عن ذلك  المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 
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