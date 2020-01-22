عاطل يقتل جاره بطلق ناري فى مشاجرة بالمرج

شهد حى المرج جريمة قتل عندما أطلق عاطل الرصاص على جاره فارده قتيلا بسبب خلافات حول الجوار ، تم ضبط المتهم والسلاح ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المرج من مستشفى المطرية التعليمي باستقبالها عاطل (توفى إثر إصابته بطلق خرطوش بالرأس) .









بالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المتوفي ، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه المتوفى وآخر عاطل ( مصاب بجرح سطحي وكدمة أسفل العين اليسرى ) بسبب خلافات بينهما حول الجيرة ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتوفى على المتهم بالضرب محدثًا إصابته ، فقام المتهم بإحضار فرد خرطوش وأطلق عيار خرطوش تجاه المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم " المُستخدم في ارتكاب الواقعة .





بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.