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أخبار البلد

فنانة تشكيلية ذوي احتياجات: أتمنى عرض منتجاتي في مؤتمر الشباب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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احمد قطب _ عدسة :

ذوو الاحتياجات الخاصة هم من أُصيبوا بمرض أو حالة ما، مما سَبّب لهم صعوبة في القيام بالأمور العادية التي يفعلها الآخرون، كما يُطلق هذا المُصطلح على الشّخص الذي يعاني من الحالة الجسدية، أو العقليّة التي قد تَحدّ من حركاته، أو حواسه .

ورصدت كاميرا صدي البلد  الفنانة التشكيلية سارة عزام ،  من ذوي القدرات الخاصة التي تقوم بتصميم الاكسسوارات. 


في البداية تقول سارة عزام "انا نفسي احضر مؤتمر الشباب مع الرئيس السيسي علشان انا بحبه واتمني ان اقوم بعرض منتجاتي في معارض خارج مصر" .

وأوضحت عزة دويدار والدة سارة عزام ان ابنتها خريجة دبلوم مهني قسم تريكو ، حيث تقوم بتصميم الاكسسوار وتنفيذه بدون اي مساعدة بالاضافة الي انها تقوم بالتصوير وتنتمي الي كورال غنائي تابع للأوبرا.


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