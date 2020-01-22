محافظ بورسعيد: إجراءات رادعة تجاه كل من يلقي مخلفات الرتش والهدم بالطرق

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تحذيرا لكل من يقوم بإلقاء مخلفات الرتش والهدم بالطرق في غير الاماكن المخصصة لذلك لما تمثلة تلك التصرفات السلبية من إعاقة مرورية وتلوث بيئي وسلوك غير حضاري وإتلاف أرصفة الشوارع.





وكلف محافظ بورسعيد المستشار الفني للمحافظة ورؤساء الأحياء بضبط اي سيارة تقوم بالقاء المخلفات والتحفظ عليها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدها مع عمل أكمنة في الأماكن التي يتم إلقاء المخلفات فيها لضبط السيارات.



