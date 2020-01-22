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محافظات

محافظ بورسعيد: إجراءات رادعة تجاه كل من يلقي مخلفات الرتش والهدم بالطرق

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:45 م
كتب محمد الغزاوى
وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تحذيرا لكل من يقوم بإلقاء مخلفات الرتش والهدم بالطرق في غير الاماكن المخصصة لذلك لما تمثلة تلك التصرفات السلبية من إعاقة مرورية وتلوث بيئي وسلوك غير حضاري وإتلاف أرصفة الشوارع.

وكلف محافظ بورسعيد المستشار الفني للمحافظة ورؤساء الأحياء بضبط اي سيارة تقوم بالقاء المخلفات والتحفظ عليها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدها مع عمل أكمنة في الأماكن التي يتم إلقاء المخلفات فيها  لضبط السيارات.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أي في جهد في سبيل الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات من أجل ظهور المحافظة بشكل جمالي وحضاري ولن نسمح بقيام المخالفين بالقاء المخلفات بالطرق أو غير الأماكن المخصصة لذلك حيث تم تخصيص مكان لإلقاء تلك المخلفات بالمقلب بالكيلو 17 جنوب بورسعيد.
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