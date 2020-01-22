بداية النهاية.. شركة جديدة تنسحب من مشروع فيسبوك Libra

أصبحت شركة الاتصالات البريطانية فودافون "Vodafone"، هي الشركة الثامنة التي تتخلي عن مشروع فيسبوك الخاص بالعملة الرقمية المشفرة ليبرا "Libra"، وتعلن انسحابها من من مجلس إدارة الجمعية التي تدير مبادرة العملة الرقمية العالمية التي أنشأتها فيسبوك، حيث أكدت كل من فودافون وليبرا أن الشركة لم تعد جزءًا من الجمعية.





وبحسب ما ذكره موقع "coindesk"، ستعمل شركة فودافون على تحويل الموارد التي كانت مخصصة لعملة ليبرا الرقمية، إلى خدمتها للدفع الرقمي الناجحة M-Pesa، والتي تخطط الشركة لتوسيع نطاقها إلى ما بعد الدول الإفريقية الست التي تخدمها حاليا.





ويبدو أن انسحاب فودافون عن عملة ليبرا، يأتي للتركيز على خدمتها للدفع الرقمي وليس بسبب المخاوف التنظيمية التي يبدو أنها أفزعت الأعضاء السابقين الآخرين.





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وتنضم شركة فودافون إلى باي بال "PayPal"، وماستركارد "Mastercard"، وفيزا "Visa"، و Mercado Pago و eBay و Stripe و Booking Holdings في انسحابها من مشروع العملة الرقمية المثير للجدل، وهي أول شركة تخرج بعد تنظيم الجمعية رسميا في شهر أكتوبر 2019.





ومن المحتمل أن تكون شركات الدفع قد غادرت بسبب المخاوف بشأن زيادة التدقيق التنظيمي الأمر الذي هدد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بتنفيذها.





وقال متحدث باسم شركة فودافون في بيان: "إن الشركة تعتقد أنها تستطيع تقديم خدمات مالية ميسورة التكلفة لفقراء العالم من خلال التركيز على M-Pesa في الوقت الحالي، ولقد قلنا منذ البداية أن رغبة فودافون هي تقديم مساهمة حقيقية في توسيع نطاق التضمين المالي، ولا نزال ملتزمين تمامًا بهذا الهدف".





وتناول دانتي ديسبارت Dante Disparte، رئيس السياسة والتواصل في جمعية ليبرا، قرار شركة فودافون في بيان قائلًا: "بالرغم من أن تركيب أعضاء الجمعية قد يتغير بمرور الوقت، فإن تصميم نظام ليبرا للحوكمة والتكنولوجيا يضمن أن نظام ليبرا للدفع سيبقى مرنا، وتواصل الجمعية العمل لتحقيق تطبيق آمن وشفاف وصديق للمستهلك لنظام دفع ليبرا".





وأوضحت المعلومات أن جمعية ليبرا تعتزم قبول أعضاء جدد في عام 2020، وتشمل قائمة الانتظار حاليا 1500 شركة، ويجب أن توافق أغلبية ثلثي الأعضاء الحاليين على إضافة أي مشارك جديد.





الجدير بالذكر أن مشروع العملة الرقمية ليبرا واجه منذ إعلان فيسبوك عنه في شهر يونيو من العام الماضي، العديد من المشاكل بسبب مخاوف المشرعين والمنظمين في جميع أنحاء العالم، ووعدت فيسبوك بعد إطلاق محفظة كاليبرا Calibra الرقمية حتى يتم اعتماد ليبرا libra من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية.



