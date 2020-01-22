وقال فارما -في تصريحاته لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "هناك آفاق جيدة للتعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة النووية في دول أخرى ونحن نعمل بالفعل بمثل هذه الخطة في بنجلاديش، والآن تعمل روسيا بنشاط كبير في بناء محطات الطاقة النووية في الشرق الأوسط وأفريقيا وهذا يفتح لنا طريقا جديدا للتعاون".





وأضاف السفير الهندي "لقد أبرمت روسيا بالفعل اتفاقات في هذا المجال مع عدد من الدول الأفريقية وإثيوبيا واحدة منها بالإضافة إلى العديد من دول الشرق الأوسط، وستكون هذه المشاريع روسية لكن بمشاركة الهند".





وأشار فارما إلى أن المحادثات الجارية لا تزال في المرحلة الأولية، لكنه أعرب عن أمله في أن يكون هذا بمثابة بداية عصر جديد للتعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة النووية.





وأوضح فارما أن روسيا والهند بإمكانهما تدشين المشاريع في أفريقيا على شاكلة محطة "روبور" للطاقة النووية التي هي رمز لنجاح التعاون الروسي - الهندي في بنجلاديش.





يُشار إلى أن محطة "روبور" يتم إنشاؤها بسعة إجمالية تبلغ 2400 ميجاوات على بعد 160 كيلومترًا من داكا عاصمة بنجلاديش وفقا لتصميم روسي، وبدأ بناء أول وحدة طاقة في المحطة في 30 نوفمبر 2017، والوحدة الثانية في 14 يوليو 2018.



