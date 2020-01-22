تنفيذ 10 مشروعات صرف صحي بفاقوس بتكلفة مليار و 867 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن أنه جاري تنفيذ 10 مشروعات صرف صحي بمركز فاقوس بتكلفة مليار و 867 مليون جنيه لتوفير صرف صحي أمن وسليم حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

أوضح محافظ الشرقية أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمه 20 قرية بمركز فاقوس ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.

ومن جانبه أوضح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه جاري تنفيذ 10 مشروعات صرف الصحي بمدينة فاقوس تشتمل على إنشاء محطات رفع ومحطات معالجة وخطوط طرد وشبكات بتكلفة مليار و 867 مليون جنيه لخدمة 20 قريه بمركز فاقوس وهي ( قنتير - الغزالي - زيزو - غالي - سنيطة - الرفاعيين - الموافقه - عرب درويش - النجيحي - النحاسين - الطويله - الروضة- الجعافرة - الخطاره الصغرى - الهيصمية - الصوالح - الاخميين - النمروط - منزل نعيم - سواده) .





وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية للانتهاء من كافة الأعمال ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد مع تقديم أفضل خدمة بأفضل جودة لأبناء المحافظة.