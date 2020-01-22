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رياضة

وزارة الشباب والرياضة تنظم مهرجان ألعاب جامعات الجنوب بالوادي الجديد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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ريهام بكير
 تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية – الإدارة العامة للنشاط الطلابي، مهرجان العاب جامعات الجنوب في نسخته الثانية خلال الفترة من 27 الي 30 يناير 2020، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد وجامعة الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،

يشارك في المهرجان 370 طالب وطالبة من 10 جامعات وهي (جامعة بنى سويف – جامعة المنيا – جامعة اسيوط – جامعة الازهر بأسيوط – جامعة سوهاج – جامعة جنوب الوادي – جامعة اسوان – جامعة الاقصر – منتخب الصعيد للمعاهد العليا والمتوسطة بالإضافة الي جامعة الوادي الجديد).

حيث يقام المهرجان في العاب (كرة القدم – الكرة الطائرة – العاب القوي "جري 100 متر، وثب طويل، دفع جلة" – تنس الطاولة بالإضافة الي سباق الجري الجبلي Mountain Running).

يأتي اللقاء في نسخته الثانية يأتي ضمن خطة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالمحافظات الحدودية وتوسيع قاعدة المشاركة للشباب والنشء من اجل العمل على الارتقاء بالصحة العامة لدي الافراد في المجتمع.
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