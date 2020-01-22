سعد سمير يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

حرص سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على متابعة مران الفريق الأول بعد انتهائه من تنفيذ جلسة العلاج الطبيعي الخاصة به في الجيم.





ويؤدي سعد سمير تدريبات علاجية وجلسات في الجيم ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا لعلاج القطع الذي تعرض له في ” وتر أكليس”.





ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهما على حساب المقاولون في مباراته الأخيرة بالدوري.



