عميد ألسن عين شمس تجتمع بأبناء الكلية المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020

عقدت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، بحضور أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، إجتماعًا تحضيريًا بأبناء الكلية من الطلاب و الخريجين المشاركين فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، في دورته المقبلة والتي تحمل الرقم 51 ، و المنتظر إنطلاقها يوم 23 يناير الجاري، ، حيث يشارك فى الفعاليات هذا العام سبع طلاب من أبناء الكلية من أقسام اللغة الإنجليزية و الكورية و الألمانية و السواحيلي، ما بين طلاب مرحلتي الليسانس و الدراسات العليا و الخريجين، و تتنوع مشاركات الطلاب فى معرض الكتاب ما بين ترجمات و كُتب مؤلفة.