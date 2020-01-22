محافظ المنوفية: كرسي كهربائي لحالة من ذوي الاحتياجات وإعانة فورية لـ3 أسر

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتوفير كرسي كهربائي مجهز لأحد مرضى ضمور العضلات ليساعده على سهولة الحركة، مؤكدًا على حرصه الدائم على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ منه، جاء ذلك خلال اللقاء اليومي بعدد من المواطنين بمكتبه بالديوان العام لبحث شكواهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء اللوائح والقوانين.





كما كلف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بفحص وعرض موقف قرية منشأة الرافعي مركز بركة السبع من حيث إدراجها من عدمه والتوقيت الزمني المحدد لها بناء علي شكوي عدد من أهالي القرية، وأحال طلب أهالي منطقة حوض العقر بقرية شنوان مركز شبين الكوم يلتمسون فيه بتوصيل خدمة الصرف الصحي للمنطقة بالجهود الذاتية وبالمشاركة المجتمعية إلي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لعمل اللازم في إطار اللوائح والقوانين.





وخلال اللقاء وجه المحافظ شكوى مواطني قرية الراهب طريق المقابر يتضررون من عدم إنارة الشوارع وكثرة أعطال وتهالك محول الكهرباء المتواجد مما يعرض سكان المنطقة للخطر إلي رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ورئيس شركة كهرباء المنوفية لعمل اللازم، ووجه شكوي عدد من عمالة قرية الياسمين بشبين الكوم للمستشار القانوني للمحافظة والإدارة المالية بالديوان العام لعرض موقفهم المالي والقانوني الحالي لهم مع العرض، ووافق علي تجديد انتداب موظفة من مديرية الشئون الصحية بالقاهرة إلي مديرية الشئون الصحية بالمنوفية مراعاة لظروفها الاجتماعية والأسرية ولحاجة العمل لها.





هذا وقد أمر المحافظ بصرف إعانة مالية عاجلة دفعة واحدة لعدد 3من ذوى الإحتياجات الخاصة نظرًا لظروفهم الصحية والمادية الصعبة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة مع مخاطبة مدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرصة عمل لأحدهم توفر له حياة كريمة.





ووجه مدير مديرية الزراعة ومدير إدارة التفتيش بسرعة عرض وفحص شكوي مواطنة تضرر من قرار وقف أعمال بناء منزلها على الرغم من حصولها علي ترخيص بناء.