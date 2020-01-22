هبوط أرضى بطريق قرية ميت كنابة بطوخ وتشكيل لجنة لمعاينته

وقع هبوطا أرضيا باحد الطرق العامة بقرية ميت كنانة بمركز طوخ دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم إجراء المعاينة اللازمة من قبل مجلس مدينة قها وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وجار إصلاح مكان الهبوط وإعادة حركة السير الى طبيعتها مرة أخرى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بهبوط أرضي مفاجئ بشارع بقرية ميت كنانة بطوخ وانتقلت الأجهزة المعنية لمتابعة أعمال إصلاح الهبوط الأرضي وجارى إصلاح الطريق وتحرير محضر بالواقعة.

أقرأ ايضا | شائعات وعمليات إرهابية.. الأمن الوطني يكشف مخططا للفوضى فى ذكرى 25 يناير

أقرأ ايضا | عناصر حركة حسم.. الداخلية تضبط المتهمين باستهداف خفراء ومواطن بمركز طوخ بالقليوبية

من جانبه قرر المهندس محمد خيري رئيس مدينة طوخ تشكيل لجنة فنية من مهندسي شركة المياه والصرف الصحي ومركز معلومات الشبكات الأرضية والكهرباء والإدارة الهندسية بقها، والطرق والمرور لمعاينة الهبوط.

ووجهت اللجنة على الفور لمعاينة الموقع وقسم صيانة والطوارئ بشركة المياه لإصلاح عطل بخط المياه مما تسبب في انهيار أحد أجزائه.

وتم على الفور تكليف الأجهزة المعنية بالعمل على إصلاح الهبوط وإعادة الشيء لأصله.