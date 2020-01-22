شارك بإبداعك.. الكهرباء تطلق مسابقة فى الشعر والقصة القصيرة

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن إطلاق المسابقة الأدبية في شعر الفصحى والقصة القصيرة للمرة الأولى بقطاع الكهرباء، تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تحت عنوان "شارك بإبداعك".





وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن الشروط الواجب توافرها في الأعمال المقدمة للمسابقة، والمتمثلة في:





1- أن تعزز قيم الانتماء الوطني وثوابت الدولة المصرية.

2- أن تحافظ على القيم المجتمعية والسلوكيات الأخلاقية.

3- أن تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.





وأوضحت أنه من المقرر أن يتم تسليم الأعمال باليد فى مقر الشركة القابضة لكهرباء مصر وعنوانها: العباسية- القاهرة- مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالدور الخامس، مكتب مستشار (ب) للموارد البشرية، أو بالبريد على رقم 11517، وذلك في موعد أقصاه 6 فبراير 2020.





ويُمنح الفائزين العشرة بكل فرع شهادة تقدير، مع منح المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية، كما سيعد كتيب بأفضل عشرة قصائد شعرية وعشرة قصص قصيرة.