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تعليم

تعرف علي مراحل إنشاء جامعة مطروح لخدمة طلاب المحافظة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:26 م
جامعة مطروح
جامعة مطروح
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أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تقديم كافة الدعم لجامعة مطروح للارتقاء بها كصرح علمى  كبير، مع بداية نشأتها وتعاونها مع محافظة مطروح فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى المجالات .

بينما أشاد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح بدعم محافظة مطروح  المطلق للجامعة فى شتى المجالات وتيسير وتذليل كافة العقبات للارتقاء بالجامعة ، مستعرضا ما تم إنجازه خلال الأشهر القليلة الماضية من استكمال لمبانى المرحلة الاولى من جامعة مطروح  المتوقفة منذ عام 2016 .

وأضاف أنه تم استكمال تنفيذ للمبانى بنسبة 90% ، مع انشاء مبانى تعليمية جديدة  حاليا على مساحة 12 ألف م2 ، وتوفير خلاطة مواد البناء لتيسير الأعمال ، وجارى عمل اللاند سكيب والانتهاء من شبكة شنايش مياه الأمطار والبيارات، وجار شراء محطة الكهرباء وطلمبات المياه  والبدء فى أعمال التشجير والتجميل .

وأشار رئيس جامعة مطروح أنه تم إدراج الجامعة على موقع البعثات العلمية  وتوفير الإمكانيات لنقل الخبرات ولخلق خبرات علمية ، وتم الانتهاء من ميكنة الكنترول بكليات سياحة وفنادق والبترول والتعدين ، واستكمال باقى الكليات ، وإقامة اول نادى ريادة أعمال خاص بجامعة مطروح ، وإصدار 40 بحث علمى لأعضاء هيئة التدريس تم نشرها بالمجلات العلمية ، والانتهاء من إعداد لائحة كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى.
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