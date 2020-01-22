تعرف علي مراحل إنشاء جامعة مطروح لخدمة طلاب المحافظة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تقديم كافة الدعم لجامعة مطروح للارتقاء بها كصرح علمى كبير، مع بداية نشأتها وتعاونها مع محافظة مطروح فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى المجالات .





بينما أشاد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح بدعم محافظة مطروح المطلق للجامعة فى شتى المجالات وتيسير وتذليل كافة العقبات للارتقاء بالجامعة ، مستعرضا ما تم إنجازه خلال الأشهر القليلة الماضية من استكمال لمبانى المرحلة الاولى من جامعة مطروح المتوقفة منذ عام 2016 .





وأضاف أنه تم استكمال تنفيذ للمبانى بنسبة 90% ، مع انشاء مبانى تعليمية جديدة حاليا على مساحة 12 ألف م2 ، وتوفير خلاطة مواد البناء لتيسير الأعمال ، وجارى عمل اللاند سكيب والانتهاء من شبكة شنايش مياه الأمطار والبيارات، وجار شراء محطة الكهرباء وطلمبات المياه والبدء فى أعمال التشجير والتجميل .



