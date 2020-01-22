للتصدي لأي اختراق جوي.. طائرات تحلق فى سماء روسيا.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن طائرتي "ميج-31" و "سو-34" تتناوب على حماية سماء روسيا.





وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو اليوم الأربعاء لطائرات "ميج-31" و "سو-34" وهي تقوم بطلعات جوية في سماء سيبيريا والأورال.





وتنفذ هذه الطلعات اليومية، بشكل متناوب لحماية سماء روسيا والتصدي لأي اختراق جوي كما يقوم طيارو القوات الجوية الروسية من خلال هذه التدريبات بصقل مهاراتهم وخبراتهم.

ومن الجدير بالذكر أن قوات الدفاع الجوي الروسي تحتفل اليوم في 22 يناير بعيدها.

يذكر أن قائد قوات الدفاع الصاروخي الروسية سيرجي جرابتشوك قد أعلن أن نظام الدفاع الصاروخي لحامية موسكو يضمن بالكامل صد هجمات أي صواريخ بالستية، إن كانت عابرة للقارات أو متوسطة المدى.