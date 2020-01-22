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فن

بصورة من مسلسل بنت القبائل .. حنان مطاوع تثير إعجاب متابعيها

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:29 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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شروق حمدى
نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرم .
وظهرت حنان مطاوع بصورة من مسلسل "بنت القبائل " الذى يعرض حالياعلى شبكة قنوات الحياة .

وعلقت حنان مطاوع على الصورة " بنت القبائل .. صباحكوا ورد " , و نالت الصورة اعجاب كبير من متابعى حنانا مطاوع و جاءت ابرز التعليقات: مسلسل تحفة وشخصيتك فيه جميلة،  نسخة من والدتك فى المسلسل , فنانة تستحقى الاحترام ".

يذكر ان رحيل زهرة _بنت القبائل" عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

و المسلسل من بطولة  حنان مطاوع ومحمود عبد المغنى وعمرو عبد الجليل ومحمد رياض، من إخراج حسنى صالح، ويضم البرومو مشاهد الإثارة والتشويق، أبرزها مشاهد الثأر.
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