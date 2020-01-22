لفشلهم في تحقيق مبيعات.. مسئولون بشركة يزحفون على الأرض.. فيديو

حققت لقطات لمجموعة من المديرين التنفيذيين لشركة صينية وهم يزحفون على الأرض في طابور أمام موظفيهم، انتشارا واسعا عبر الإنترنت، حيث زحف مسؤولو شركة صينية يزحفون أمام موظفيهم عقابا على فشلهم.

وعرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات حية للمسئولين الصينيين زاحفيين على ركبيتهما،بعد فشلهم في تحقيق أهداف المبيعات الخاصة بشركتهم.

وتشير تقارير إلى أن الفيديو وقع تصويره في مقاطعة جيلين في شمال شرق الصين خلال حفل نهاية العام لشركة مطاعم.

وأوضح موظف في الشركة لوسائل الإعلام المحلية أن جميع المشرفين على الشركة تطوعوا للعقاب بهذه الطريقة.

ووقع تحميل الفيديوهات الـ15 على منصة "ويبو"، شبيه "تويتر" في الصين، يوم السبت الماضي بواسطة أحد المدونين.