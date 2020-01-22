إدوارد في ندوة بـ صدى البلد: لهذا السبب اعتذرت عن مسرحية سعودية وياسمين صبري فنانة موهوبة.. ومسلسلها الجديد مفأجاة

- ياسمين صبري فنانة موهوبة.. ومسلسلها الجديد مفاجأة
- شاهدت أعمالا فنية قديمة من أجل حواديت الشانزليزية
- لم أتحدث في ترتيب الأسماء طوال مشوارى الفنى
حل النجم إدوارد ضيفا على موقع "صدى البلد" للاحتفال بنجاح مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي عرض مؤخرا، تحدث خلال الندوة عن التحضيرات للعمل وكواليس التصوير، كما تطرق في الندوة مسلسله الجديد "فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبري.
وقال الفنان إدوارد، إنه شاهد أعمالا فنية قديمة للفنان عماد حمدي من أجل دوره في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يعرض وحقق نجاحا جماهيريا.
وأضاف الفنان إدوارد، خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد": "دوري في المسلسل كان صعبا لأن الشخصية كانت بعيدة عن الأدوار التي قدمتها من قبل، جمعتني جلسات تحضيرية مع المخرج مرقس عادل من أجل الإنفاق على جميع التفاصيل".
وأكد أن الشخصية التي قدمها ضمن دوره في مسلسل "حودايت الشانزليزيه" قريبة من شخصيته في الحقيقة.
وأوضح: "المسلسل ناقش موضوعات هامة في حقبة الخمسينات، فأنا كنت أتمنى أن أعيش في تلك الفترة".
وتابع: "شخصيتي في المسلسل بعيدة عن الشحصيات التي قدمتها الفترة الماضية لأنها بعيدة عن الأدوار الكوميدية، فاعتذرت عن عمل مسرحي ضمن فعاليات السعودية مؤخرا لأن الدور كان كوميديا، وأنا لا أستطيع أن أخرج من شخصيتي الجادة في المسلسل حواديت الشانزليزيه".
من جانب آخر، قال الفنان إدوارد إنه لن يتحدث في ترتيب الأسماء على التتر طوال مشواره الفني.
وأضاف: "الجمهور يهتم بالدور والقصة التي يناقشها العمل ولا يتابع ترتيب الأسماء".
وتابع: "مسلسل حواديت الشانزليزيه يحمل العديد من الرسائل الهامة، خاصة أنها تناقش حقبة الخمسينات وهذه الفترة كانت تختلف عن هذه الفترة".
وأكد الفنان إدوارد أنه سعيد بالتعامل مع النجمة ياسمين صبري من خلال مسلسل "فرصة ثانية" المقرر عرضه رمضان المقبل.
وقال: "هذه لم تكن المرة الأولي لمشاركتي لها في عمل فني، بل شاركتها في مسلسل "حكايتي" وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، فهي فنانة شابة تتمتع بموهبة وتحترم كل من حولها فأنا سعدت بمشاركتها وأعتقد أن هذا العمل الدرامي سيحمل العديد من المفاجآت الفترة القادمة".
ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.