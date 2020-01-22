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اقتصاد

أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم - عدسة:عمرو السيد وصلاح مهدي

أكد الدكتور نبيل حلمى استاذ القانون الدولى ان العدوان التركى على ليبيا يخالف الاعراف الدولية، لافتا إلى أن مؤتمر برلين لم يتطرق إلى عدم التدخل التركى فى شأن ليبيا بشكل مباشر.

 

وأضاف "حلمى" خلال اجتماع المجلس الأعمال المصرى الاوروبى اليوم الأربعاء أن مؤتمر برلين لم يتطرق إلى القرارات الدولية ضد تركيا بشأن تدخلها فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، ومعارضتها لترسيم الحدود القبرصيه اليونانية المصرية.


ولفت إلى انه كان التصور ان يضع القواعد القانونية ويحدد المخالفين فى هذا الشأن، خاصة ان الدور التركى يريد النفط الليبي، إضافة الى المشاركة فى إعادة إعمار ليبيا فيما بعد.

أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية
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