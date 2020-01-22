أستاذ قانون دولي: العدوان التركي على ليبيا مخالف للأعراف الدولية

أكد الدكتور نبيل حلمى استاذ القانون الدولى ان العدوان التركى على ليبيا يخالف الاعراف الدولية، لافتا إلى أن مؤتمر برلين لم يتطرق إلى عدم التدخل التركى فى شأن ليبيا بشكل مباشر.

وأضاف "حلمى" خلال اجتماع المجلس الأعمال المصرى الاوروبى اليوم الأربعاء أن مؤتمر برلين لم يتطرق إلى القرارات الدولية ضد تركيا بشأن تدخلها فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، ومعارضتها لترسيم الحدود القبرصيه اليونانية المصرية.





ولفت إلى انه كان التصور ان يضع القواعد القانونية ويحدد المخالفين فى هذا الشأن، خاصة ان الدور التركى يريد النفط الليبي، إضافة الى المشاركة فى إعادة إعمار ليبيا فيما بعد.