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محافظات

توفير فرص عمل ومعاش اجتماعي وعلاج.. محافظ دمياط توجه بحل مشاكل المواطنين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللقاء الأسبوعى مع المواطنين والذى عقد اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وعددا من رؤساء القطاعات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

قامت الدكتورة منال عوض، بالاستماع الى كافة الطلبات والشكاوى التى تقدم بها عدد من المواطنين، إذ جاء من بين تلك المطالب توفير فرص عمل بالقطاع الخاص، ومعاش ضمان اجتماعى ، وكذلك توفير العلاج اللازم لبعض الحالات و وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، وقامت المحافظ بمناقشة بعض الشكاوى مع ممثلى الأجهزة المختصة فورا خلال اللقاء، موجهة بإيجاد حلول مناسبة لها بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين.

وأكدت محافظ دمياط، مجددًا حرصها على التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب على كافة المشاكل والمعوقات التى تواجههم لإيجاد حلول سريعة وفورية لها ، مؤكدة متابعتها المستمرة لمنظومة العمل داخل الجهات المختلفة بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.
توفير فرص عمل ومعاش اجتماعي وعلاج.. محافظ دمياط توجه بحل مشاكل المواطنين
توفير فرص عمل ومعاش اجتماعي وعلاج.. محافظ دمياط توجه بحل مشاكل المواطنين
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