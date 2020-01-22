توفير فرص عمل ومعاش اجتماعي وعلاج.. محافظ دمياط توجه بحل مشاكل المواطنين

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللقاء الأسبوعى مع المواطنين والذى عقد اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وعددا من رؤساء القطاعات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





قامت الدكتورة منال عوض، بالاستماع الى كافة الطلبات والشكاوى التى تقدم بها عدد من المواطنين، إذ جاء من بين تلك المطالب توفير فرص عمل بالقطاع الخاص، ومعاش ضمان اجتماعى ، وكذلك توفير العلاج اللازم لبعض الحالات و وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، وقامت المحافظ بمناقشة بعض الشكاوى مع ممثلى الأجهزة المختصة فورا خلال اللقاء، موجهة بإيجاد حلول مناسبة لها بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين.



