رئيس الحكومة اللبناني الجديد يحذر من كارثة اقتصادية

حذر رئيس الحكومة اللبناني الجديد، حسان دياب، اليوم الأربعاء، من أن بلاده تواجه "كارثة اقتصادية" جعلها من أولويات عمله في المرحلة المقبلة.





وعقدت الحكومة اللبنانية الجديدة ، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها برئاسة الرئيس ميشال عون، في القصر الرئاسي في بعبدا غداة تجدد المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين.





وقال "دياب": "نواجه أصعب وأخطر مرحلة في تاريخ لبنان.. نحن أمام كارثة اقتصادية ومالية ونسعى لتخفيفها على الشعب اللبناني".





وأضاف: "نسعى لاستعادة ثقة الشعب بالدولة ونراهن على دعم الجيش والأمن ومنحهما الحصانة".





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وبدوره، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل على تحقيق الأهداف التي يتطلعون اليها سواء بالنسبة الى المطالب الحياتية التي تحتاج الى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة"، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية.





ودعا إلى "ضرورة العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية والعمل على طمأنة اللبنانيين الى مستقبلهم".





ودعا الرئيس عون إلى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإنجاز جداول الأعمال وتعويض ما فاتنا خلال الأسابيع الماضية".





وقد وقع الرئيس اللبناني ميشال عون مساء الثلاثاء مرسوما لتشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة حسان دياب.





وتضم الحكومة الجديدة عشرين وزيرا لم يتولوا مناصب سياسية فيما سبق، ولكنهم محسوبون على قوى سياسية كبرى.





وجاء تشكيل الحكومة بعد توصل حزب الله وحلفائه لاتفاق على أسماء الوزراء بعد ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري إثر مظاهرات ضخمة ضد الطبقة السياسية.