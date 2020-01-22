AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الحكومة اللبناني الجديد يحذر من كارثة اقتصادية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:13 م
رئيس الحكومة اللبناني
رئيس الحكومة اللبناني الجديد يحذر من كارثة اقتصادية
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
حذر رئيس الحكومة اللبناني الجديد، حسان دياب، اليوم الأربعاء، من أن بلاده تواجه "كارثة اقتصادية" جعلها من أولويات عمله في المرحلة المقبلة.

وعقدت الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها برئاسة الرئيس ميشال عون، في القصر الرئاسي في بعبدا غداة تجدد المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين.

وقال "دياب":  "نواجه أصعب وأخطر مرحلة في تاريخ لبنان.. نحن أمام كارثة اقتصادية ومالية ونسعى لتخفيفها على الشعب اللبناني".

وأضاف: "نسعى لاستعادة ثقة الشعب بالدولة ونراهن على دعم الجيش والأمن ومنحهما الحصانة".

اقرأ أيضا


وبدوره، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل على تحقيق الأهداف التي يتطلعون اليها سواء بالنسبة الى المطالب الحياتية التي تحتاج الى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة"، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية.

ودعا إلى "ضرورة العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية والعمل على طمأنة اللبنانيين الى مستقبلهم".

ودعا الرئيس عون إلى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإنجاز جداول الأعمال وتعويض ما فاتنا خلال الأسابيع الماضية".

وقد وقع الرئيس اللبناني ميشال عون مساء الثلاثاء مرسوما لتشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة حسان دياب.

وتضم الحكومة الجديدة عشرين وزيرا لم يتولوا مناصب سياسية فيما سبق، ولكنهم محسوبون على قوى سياسية كبرى.

وجاء تشكيل الحكومة بعد توصل حزب الله وحلفائه لاتفاق على أسماء الوزراء بعد ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري إثر مظاهرات ضخمة ضد الطبقة السياسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوم ساخن في لبنان.. الحريري يعلن رفضه تشكيل الحكومة الجديدة.. وبهيج طبارة وسمير الخطيب أبرز الأسماء المطروحة على الساحة.. وقائد الجيش يدخل على خط الأزمة

تكليف الوزير حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

هل اقتربت الأزمة اللبنانية من الحل.. رئيس الجمهورية يكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة.. ردود أفعال غاضبة في لبنان ... السنة يرفضون دعم المرشح السني للمنصب والشيعة يؤيدون

حسان دياب مهندس اتصالات وكمبيوتر يشكل حكومة لبنان الجديدة.. تعرف عليه

بوادر خلاف بين رئيس الوزراء اللبناني الجديد والكتل السياسية

لبنان.. حسان دياب يصل قصر بعبدا ويسلم ميشال عون تشكيل الحكومة

ترشيحاتنا

مجلس النواب العراقي يفشل في عقد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني

أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 من الوكيل اليوم .. صور

أزارو يطير للسعودية اليوم من أجل الانضمام للاتفاق

هنتغدى أيه النهاردة.. سيجار بالجبنة وسبموسة بالسبانخ وكرات الدجاج المقرمشة

الإرهابى أحمد الشرقاوي يكشف تكليفات الجوكر لعناصر الإرهابية في مصر وعلاقتهم بظاهرة انتحار الشباب

حسن الرداد يكشف حقيقة انفصاله عن إيمى سمير غانم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بمعطف شتوي فخم.. وهذا سعره.. صور

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

هنتغدى أيه النهاردة.. سيجار بالجبنة وسبموسة بالسبانخ وكرات الدجاج المقرمشة