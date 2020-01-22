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توك شو

خبير أمني: مصر دولة تستعصي على الإرهاب.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:58 م
مساعد وزير الداخلية
مساعد وزير الداخلية السابق
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قسم التوك شو
قال اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق وخبير مكافحة الإرهاب، إن بيان وزارة الداخلية اليوم الذى يكشف عن المخطط الإرهابى للجماعة الإرهابية  يدل على نجاحها، مشيرا إلى أن الشعب المصري يرفض تدخل الجماعة الإرهابية وفكرها المضلل.


وأكد اللواء محمد صادق، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن وصول جهاز الشرطة إلى هذا الكم من المعلومات والأسلحة فى فترة قليلة، شيء صعب يتطلب عملا وجهدا متوازنا من قبل الداخلية وجنودها.


وأشار اللواء محمد صادق، إلى أن وزارة الداخلية أصبحت تعتمد على أجهزة ووسائل علمية حديثة،  لرصد ومتابعة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى وسائل اتصال وانتقال متقدمة لضمان سرعة التواصل بين الأجهزة.

وأفاد اللواء محمد صادق، أن جماعة الإرهاب لم تعد مجرد تنظيم ينفذ عمليات إرهابية، بل أصبحت جماعة تهدف إلى الحرب، تدعمها بعض الدول المعادية لمصر وللوطن العربي، موضحا أن مصر دولة تستعصي على الإرهاب، ويجب على الشعب المصري اليقظة والاحتياط لمواجهة تلك الجماعات ومخططاتها.
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