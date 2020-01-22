السبت إجازة للعاملين بنقابة الصحفيين بمناسبة عيد الشرطة وذكرى "25 يناير"

أصدرت نقابة الصحفيين ، قرارا إداريا رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ لمنح جميع العاملين بالنقابة إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة ذكرى عيد ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.





وجاء قرار النقابة كالآتى : بعد الإطلاع على القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وعلى القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ وعلى اللوائح الداخلية للنقابة.





وذكرت أنه بناء على قرار وزير القوى العاملة تقرر ما يلى: أولا : منح العاملين بالنقابة اجازة يوم السبت الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٠ بمناسبة عيد ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة وفقا لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن .



