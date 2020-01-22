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أخبار البلد

السبت إجازة للعاملين بنقابة الصحفيين بمناسبة عيد الشرطة وذكرى "25 يناير"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:55 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أصدرت نقابة الصحفيين ، قرارا إداريا رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ لمنح جميع العاملين بالنقابة إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة ذكرى عيد ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.

  وجاء قرار النقابة كالآتى: بعد الإطلاع على القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وعلى القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ وعلى اللوائح الداخلية للنقابة.

وذكرت أنه بناء على قرار وزير القوى العاملة تقرر ما يلى:  أولا: منح العاملين بالنقابة اجازة يوم السبت الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٠ بمناسبة عيد ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة وفقا لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن . 

ثانيا: على جميع الإدارات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
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