AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يوجه بصرف إعانات عاجلة للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:22 م
اللواء أسامه القاضي
اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا،
Advertisements
أيمن رياض
وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المدن والمراكز التسعة بدراسة الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن تخصيص أكشاك بنطاق قرى المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحالات المستحقة خاصة الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة ، ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك في إطار تقديم يد العون لهم ومساعدتهم على متطلبات الحياة.

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين ، بحضور اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز، حيث ناقش المحافظ عددا من مشكلات المواطنين ، لتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقًا لمصلحة المواطن.

كما كلف المحافظ عددا من رؤساء المراكز بالفحص العاجل والرد على الطلبات المقدمة لتخصيص شقق سكنية من المساكن الأولى بالرعاية لعدد من الحالات الإنسانية المتعسرة وتقديم كل الدعم المتاح، لتوفير حياة كريمة لهم، كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير جهاز عروسة لإحدى الفتيات الأولي بالرعاية.
ووافق المحافظ خلال اللقاء على صرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية للعلاج وتحمل أعباء الحياة، موجهًا بإجراء بحوث اجتماعية لعدد من الأسر الأكثر احتياجا والتي تقدمت بطلبات للحصول على مساعدات مالية لتحمل نفقات العلاج ومواجهة صعوبات الحياة.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ابوقرقاص بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لدراسة الطلب المقدم من أهالي قرية عزوز ببناء مدرسة على قطعة ارض تابعة للإصلاح الزراعي، تيسيرًا على أبناء القرية والقرى المجاورة لها وعرض تقرير بما تم اتخاذه من إجراءات.
أكد المحافظ انه لن يسمح بأي تقاعس أو إهمال في متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال هذه اللقاءات لتلبية مطالب المواطنين، مشددًا على ضرورة التجاوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية مع المواطنين من خلال العمل الميداني والاستماع إلى مشاكلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فورًا.

هذا وتستقبل إدارة خدمة المواطنين الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، ومن خلال مبادرة "صوتك مسموع " والتي تقوم على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال فريق تنفيذي تم اختياره بكل محافظة وهو بمثابة غرفة عمليات دائمة يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولًا بأول ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد مشكلاتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعانات عاجلة وشقق.. محافظ المنيا يستمع لشكاوى المواطنين

محافظ المنيا يكلف لجنة من الإسكان لفحص تظلمات إزالة المخالفات

لحل مشاكلهم.. محافظ أسيوط يلتقي 48 مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة

لحل الشكاوى.. محافظ الفيوم يستقبل 51 مواطنا في اللقاء الأسبوعي

محافظ سوهاج يعقد أول لقاء جماهيري لبحث شكاوى المواطنين | صور

محافظ أسيوط يلتقى ذوى القدرات الخاصة للاستماع لمطالبهم

ترشيحاتنا

بعد انتقاله إلى الاتفاق السعودي.. علي معمول يوجه رسالة حب لـ وليد آزارو

جمهور النادي الأهلي يوجه رسالة ل تركي ال الشيخ

المتهم بارتكاب عملية طوخ الإرهابية يعترف تفصيليا: نتلقى تكليفات من تركيا والعناصر بأسماء مستعارة

وفاة نجم بريطاني شهير بعد صراعه مع الشيخوخة

أخبار التوك شو.. حقيقة انفصال حسن الرداد وإيمى سمير غانم.. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوى.. و اعترافات عناصر الإرهابية لإفساد احتفالات 25 يناير

نائب ليبي يكشف خطة خطيرة ينفذها السراج في طرابلس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة ذكية.. ضعي ورق الجرائد في حذائك وشاهدي ما يحدث

بسبب عميل مزعج.. موظفة في متجر تحصل على تبرعات قيمتها 30 ألف دولار

فى عيد ميلادها الـ 33.. شاهد أجمل إطلالات نسرين إمام