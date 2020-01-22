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فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل تطبيق الفار VAR في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:01 م
تقنية var
تقنية var
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منار شعبان

شهدت الفترة الماضية خضوع كافة الحكام المصريين لـ دورة تدريبية خاصة باستخدام خاصية الفيديو VAR استعدادا لاستخدامها بشكل رسمى خلال الجولات المقبلة من الدوري المصري الممتاز.


وتعتمد تقنية الفيديو VAR على مراجعة بعض الوقائع و التشاور مع حكم الساحة في بعض القرارات والتي من شأنها أن تقلل الأخطاء التحكيمية.


ونستعرض المزيد من التفاصيل عن تقنية الفار من خلال الفيديو جراف التالي.


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