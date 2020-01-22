فيديوجراف.. تفاصيل تطبيق الفار VAR في الدوري المصري الممتاز

شهدت الفترة الماضية خضوع كافة الحكام المصريين لـ دورة تدريبية خاصة باستخدام خاصية الفيديو VAR استعدادا لاستخدامها بشكل رسمى خلال الجولات المقبلة من الدوري المصري الممتاز.





وتعتمد تقنية الفيديو VAR على مراجعة بعض الوقائع و التشاور مع حكم الساحة في بعض القرارات والتي من شأنها أن تقلل الأخطاء التحكيمية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن تقنية الفار من خلال الفيديو جراف التالي.





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