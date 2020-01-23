هوس الردع.. توابع اغتيال قاسم سليماني تكشف حدود قدرات إيران العسكرية.. طهران تكثف سعيها المحموم للحصول على سلاح نووي.. اليورانيوم وقود حرب الدعاية.. والسعودية في مأمن لهذا السبب

- قدرات إيران العسكرية التقليدية لم تسعفها لردع الولايات المتحدة

- قاسم سليماني كان رمزًا دعائيًا بالنسبة لإيران وليس مجرد قائد عسكري

- رد طهران على اغتيال قاسم سليماني قوض سمعة الردع الإيرانية

- إيران لا تملك التمويل اللازم لصيانة ترسانتها العسكرية العتيقة





نشرت مجلة "ذا ناشونال إنترست" الأمريكية تقريرًا سلطت فيه الضوء على الدوافع الحقيقية وراء سعي إيران للحصول على سلاح نووي، خاصة بعد مقتل مهندس تدخلاتها الإقليمية الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.





وأشارت إلى أنه في الثالث من يناير الحالي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا بشن غارة جوية لاستهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وبعدها بايام ردت إيران بقصف قاعدتين في العراق تستضيفان قوات أمريكية.





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وأوضحت المجلة أن رد إيران الحقيقي والمثير للمخاوف جاء بإعلانها التحرر من كل القيود على تخصيب اليورانيوم الواردة بالاتفاق النووي، بما في ذلك القيود المتعلقة بالنسبة المئوية للتخصيب والتخزين والبحث والتطوير.





وذكرت مجلة "ذا ناشونال إنترست" الأمريكية، أن إيران أقدمت على هذه الخطوة لتسريع وتيرة برنامجها النووي الذي لم يكبحه الاتفاق النووي كثيرًا، ولأنها أدركت أن ما يتوافر لديها من أسلحة تقليدية لا يكفي لردع الولايات المتحدة أو خصومها الإقليميين.





ولفتت إلى أن قاسم سليماني لم يكن جنرالًا عاديًا بالنسبة لإيران، كان من الصعب بالنسبة للأخيرة الاكتفاء بتعيين جنرال مخضرم آخر خلفًا له، حتى وإن كان عسكريًا محترفًا وكفؤًا مثل إسماعيل قاآني، القائد الجديد لفيلق القدس، لقد كان قاسم سليماني بالنسبة لإيران أكثر من مجرد قائد عسكري، فقد كان رمزًا تستثمره طهران في أدبياتها الدعائية لحشد الأتباع، وقد خلقت الدعاية الإيرانية حوله هالة من التقديس المبالغ فيه.





وأضافت المجلة أن إدارة ترامب تدرك جيدًا وزن قاسم سليماني بالنسبة للإيرانيين، وربما لهذا لم ترد بعنف على القصف الانتقامي الإيراني للقاعدتين الأمريكيتين في العراق عقب مقتله، في محاولة لكبح تداعيات اغتياله من التفاقم.





ونوهت بأن ترامب قطع على نفسه عهدًا بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، إلا أنه أظهر بوضوح عدم رغبته في استخدام القوة العسكرية على نطاق واسع ضد إيران، وعرض استئناف التفاوض مع الأخيرة على اتفاق نووي جديد دون شروط مسبقة، بل إنه ألمح إلى إمكانية التعاون مع إيران ضد داعش، وحول "أولويات مشتركة" أخرى.





وأفادت المجلة بأن إيران من جانبها تشعر بأن اغتيال قاسم سليماني كشف مدى ضعفها العسكري، ولم تفلح عروض ترامب المغرية في دفعها إلى نسيان الخلل الذي لحق بقدرتها على الردع، بل إن حتى ردها الانتقامي على اغتيال قاسم سليماني لم يسفر عن إصابة أي أمريكي، بالرغم إشارة تقارير إلى أنها تعمدت تفادي إصابة القوات الأمريكية بشكل مباشر، في سبيل احتواء التصعيد.





ومن حيث لم تقصد طهران، أدى ردها الصاروخي على القواعد الأمريكية إلى مزيد من التقويض لسمعة الردع الإيرانية، وأظهر أنها لا تستطيع الانتقام سوى برد رمزي حتى على مقتل أهم جنرال لديها ومهندس تدخلاتها الخارجية، لأن أي رد أكبر من ذلك كان من شأنه إشعال حرب لا فرصة لدى إيران للفوز فيها ضد الولايات المتحدة.





وفبركت وسائل الإعلام الإيرانية تقارير زائفة عن سقوط 80 قتيلًا و200 مصاب جراء القصف الصاروخي للقاعدتين الأمريكيتين، ما يكشف بوضوح أن هذا الرد كان معدًا للاستهلاك المحلي لا أكثر.





وأضافت: "ربما يكون هذا الرد الإيراني كافيًا لإشباع رغبة مؤيدي النظام الإيراني ووكلائه للانتقام، لكن طهران تعرف جيدًا أنه لا يكفي بحال لردع خصومها، فالولايات المتحدة قتلت واحدًا من أهم قادتها العسكريين ردًا على مقتل متعاقد أمريكي في قصف سابق للحشد الشعبي الموالي لطهران على قاعدة أمريكية بالعراق وهجوم أتباعه على السفارة الأمريكية ببغداد، وبالمقابل كشف الرد الإيراني افتقارها لقدرات عسكرية فعالة.





وأوضحت المجلة أن حدود قدرات إيران ووكلائها العسكرية انكشفت بوضوح أمام خصومها، ومهما بلغت حرب الاستنزاف التي ربما تخطط طهران الآن لإطلاقها ضد الولايات المتحدة وحلفائها، فلن يغير ذلك من الحقيقة شيئًا.





وأكدت أن إيران لا تفتقر إلى الوسائل التقليدية الكفيلة بترميم قدرتها على الردع فحسب، بل تفتقر كذلك إلى التمويل اللازم لصيانة ترسانتها العسكرية العتيقة المتهالكة، لا سيما مع الحصار الاقتصادي الذي تفرضه العقوبات الأمريكية عليها، ومن ثم فالوسيلة الأسرع لاستعادة هيبتها المفقودة هي الحصول على سلاح نووي، ذلك الطريق الذي تركه الاتفاق النووي مفتوحًا وممهدًا أمام إيران، بالنص على حقها في تخصيب اليورانيوم وتضمين بند عن أجل محدد ينتهي فيه الاتفاق وتُرفع القيود المفروضة على التخصيب.





وأشارت المجلة إلى أنه لا يوجد أفق أمام إيران لاستخدام السلاح النووي (إذا ما نجحت في الحصول عليه) ضد خصومها، لأن أبرز خصومها الإقليميين السعودية، وهي تضم الحرمين الأكثر قداسة في العالم الإسلامي، وإذا ما حدث ووجهت لها إيران ضربة نووية فستجازف باستعداء العالم الإسلامي كله، كما أن الإشعاع الناتج عن هذه الضربة المفترضة سيضر دولًا مجاورة تحافظ على قدر من العلاقات الودية مع إيران، وستدفعها إلى صف خصومها.





وأشارت "ذا ناشونال إنترست" إلى أن الهدف الحقيقي لسعي إيران للحصول على سلاح نووي هو غرض دعائي بالأساس، فهي وإن كانت لا تنوي استخدامه حقًا فإنها تنوي استغلاله لبناء سمعة الردع وتخويف الخصوم، وهو أمر طالما عمدت آلتها الدعائية لنسج أساطير عن كونها دولة انتحارية، ويحتل الاستشهاد والتضحية مكانة مركزية في خطابها السياسي.



