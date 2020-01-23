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برلمان

آمنة نصير: حملة الأزهر لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج تساعد الشباب

الخميس 23/يناير/2020 - 08:01 ص
النائبة امنة نصير
النائبة امنة نصير
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معتز الخصوصى
أشادت النائبة امنة نصير بحملة الأزهر "أكثرهن بركة" لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، مشيرة إلى أنها سبق وأن طالبت مرارا وتكرارا بضرورة تخفيف المطالب على من يتقدم للزواج وان يوافق أهل البنت على من يرضون دينه.

وأشارت نصير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الحملة ستساعد الشباب وتجعله يقبل الزواج بالطرق المشروعة بشكل كريم يحمى مستقبل البنت وذريتها ، مؤكدة أن التشدد فى الأمور مثل الشبكة و الأثاث يدفع لاستلاب البنت بعيدة عن أسرتها.

كما أوضحت عضو مجلس النواب أن هناك مأساة تعانى منها البنت فى حالة صعوبة تعقيد أمور الزواج  لأنه من الممكن أن تتعرض للإغراء عند سماع كلمات رقيقة من الشاب ، مما يعرضها لأمور لا تحمد عقباها بعد ذلك.
 
وكان قد أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، وذلك تحت عنوان «#أكثرهن_بركة»؛ إحياءً لهدي خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وانطلاقًا من قوله صلى الله عليه وسلم: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً» [أخرجه النسائي في سننه].

يأتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتأتي هذه الحملة في إطار معالجات المركز للعديد من القضايا المجتمعية عمومًا، والأسرية خصوصًا، ونشرًا للوعي الإسلامي الصحيح، وتصحيحًا للمفاهيم.

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