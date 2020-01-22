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توك شو

تزوير وتلاعب.. برلماني بحريني: تنظيم مونديال 2022 لم يتم وفقا لقوانين FIFA.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:20 م
الفيفا
الفيفا
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قسم التوك شو
قال جمال داود، عضو مجلس النواب البحريني السابق، إن ما نشرته صحيفة "لوموند الفرنسية" يؤكد ما نشر سابقا، فيما يخص التلاعب فى حصول قطر على موافقة استضافة مونديال 2022، مشيرا الى أن هناك نوع من التلاعب حدث في التصويت، من قبل المعنيين والمسؤولين فى الفيفا.


وأكد جمال داود، أثناء مداخله هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن الخبر فتح المجال للمزيد من التحقيق حول المعلومات السابقة، ما يؤكد أن تنظيم البطولة لم يتم وفقا لقوانين الفيفا، لأن هناك تزوير وتلاعب.


وأشار جمال داود، إلى أن قطر ستدافع عن نفسها وستقوم بنشر اخبار تثبت عدم صحة الأخبار المنتشرة حاليا، بالإضافة إلى بحثها في الإجراءات القانونية، لتوجيه تهم إلى صحيفة" لوموند الفرنسية" بتهمة نشر أكاذيب عن قطر.

وأوضح جمال داود، أن قطر تقوم بنفي ما يوجهه لها فى التحقيق، وتتهم صحيفة "لوموند" بانها تنشر أحاديث ليس لها اساس من الصحة تهدف الى التشهير بها.


وقال جمال داود، أن فى حالة عدم حل الموضوع بأساليب أخرى، ستحدث تداعيات، منها فتح ملفات التحقيق بين الطرفين، مشيرا إلى أن شهادة "جوزيف بلاتر" الرئيس السابق للفيفا لن تغير موقف قطر.
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