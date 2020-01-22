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تكنولوجيا

تناقض نفسها.. سامسونج ترفع سعر Galaxy Z Flip بطريقة جنونية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم بدأت فى مناقضة نفسها، بعدما سربت مصادر من داخل شركة أن سعر أيقونتها الثانية بشاشة قابلة للطى Galaxy Z Flip سيكون بسعر منخفض، قررت الشركة عكس ذلك تمامًا.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، رفعت سامسونج سعره إلى 1400 يورر أي ما يعادل 24500 جنيهًا مصريًا، وهو سعر مرتفع جدًا عكس التسريبات السابقة التى افادت بأن سعره لن يتجاوز 1000 دولار فقط ما يعادل 1580 جنيهًا مصريًا.

يذكر أن Samsung الكورية قررت تغيير إسم أيقونتها المنتظرة Galaxy Fold 2، إلى Galaxy Z Flip، بعدما كشف DJ Koh رئيس قسم الهواتف فى سامسونج عن إسم الهاتف القديم وهو Galaxy Bloom، إلا أنه تم إعلانها بشكل شبه رسميًا بأنه سيحمل إسم Galaxy Z Flip.

كما سيتم الكشف عن Galaxy Fold 2 بعد طرح Galaxy S11 رسميًا، وذلك فى شهر فبراير القادم فى حدث ضخم ينتظره الملايين من الآن.

يذكر أن النسخة الأولى من الهاتف التى حملت إسم Galaxy Fold باعت أكثر من 400 ألف نسخة منذ طرحه فى الربع الأخير من 2019.
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