تناقض نفسها.. سامسونج ترفع سعر Galaxy Z Flip بطريقة جنونية

يبدو أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم بدأت فى مناقضة نفسها، بعدما سربت مصادر من داخل شركة أن سعر أيقونتها الثانية بشاشة قابلة للطى Galaxy Z Flip سيكون بسعر منخفض، قررت الشركة عكس ذلك تمامًا.





وبحسب موقع فون آرينا التقنى، رفعت سامسونج سعره إلى 1400 يورر أي ما يعادل 24500 جنيهًا مصريًا، وهو سعر مرتفع جدًا عكس التسريبات السابقة التى افادت بأن سعره لن يتجاوز 1000 دولار فقط ما يعادل 1580 جنيهًا مصريًا.





يذكر أن Samsung الكورية قررت تغيير إسم أيقونتها المنتظرة Galaxy Fold 2، إلى Galaxy Z Flip، بعدما كشف DJ Koh رئيس قسم الهواتف فى سامسونج عن إسم الهاتف القديم وهو Galaxy Bloom، إلا أنه تم إعلانها بشكل شبه رسميًا بأنه سيحمل إسم Galaxy Z Flip.





كما سيتم الكشف عن Galaxy Fold 2 بعد طرح Galaxy S11 رسميًا، وذلك فى شهر فبراير القادم فى حدث ضخم ينتظره الملايين من الآن.



