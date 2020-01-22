انتهاء امتحانات النقل الثانوي وغدا الشهادة الإعدادية بسيناء

تفقد عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، اليوم الأربعاء ، لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2020/2019 وذلك في مادتي الكيمياء والجغرافيا للصف الثاني الثانوى وهو اليوم الأخير لامتحانات الصف الثانى الثانوى .

حيث قام بزيارة مفاجئة إلى مدرسة الألفى الثانوية بنات تابع من خلالها لجان الإمتحانات، وأكدا على أهمية توفير الهدوء والجو المناسب للطلاب مع الحزم أثناء سير الامتحانات، والتأكد من سلامة ووضوح الأسئلة المتعلقة بالمنهج

ولفت إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع الامتحانات بصفة مستمرة على مستوى الإدارات التعليمية الستة حيث ان طلاب الصف الثاني الثانوي قد انتهوا من تأدية الامتحان اليوم وفقا لنظام التعليم الجديد والتي تم عقدها فى الفترة من 2020/1/11 حتى 2020/1/22

كما تابع امتحان مادة اللغة الانجليزية للصف الثالث الإعدادي بمدرسة ابو بكر الصديق للتعليم الأساسي الدامجة ، حيث تفقد اللجان الامتحانية مؤكدا على أهمية توفير الهدوء والجو المناسب للطلاب مع الحزم أثناء سير الامتحانات .و ضرورة توفير الهدوء والجو المناسب للطلاب مع الحزم أثناء سير الامتحانات والتأكد من صحة بيانات الطلاب.

مشيرا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بدأت منذ الخميس الموافق 2020/1/16 وتستمر حتي الخميس الموافق 2020/1/23 م.

ولفت إلى أن نسبة حضور الطلبة للجان الامتحانات في مادة اللغة الانجليزية للشهادة الإعدادية ، مادتي الكيمياء والجغرافيا للصف الثاني الثانوى بمدارس إدارة العريش التعليمية بنسبة 99%.