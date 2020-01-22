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تعليم

غلق 10 مراكز للدروس الخصوصية بـ سيدي سالم في كفر الشيخ

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:39 م
مديرية تعليم كفر
مديرية تعليم كفر الشيخ
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محمود زيدان

تمكنت جهود هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ من غلق 10 مراكز دروس خصوصية بسيدي سالم .

وقالت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان لها، إن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها لمعلمين في تخصصات اللغة الفرنسية والرياضيات والفيزياء واللغة العربية والكيمياء والجغرافيا.

وأضاف البيان، أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، لقيامهم بالتدريس بمراكز الدروس الخصوصية.

أشار البيان إلى أن العقوبة تصل حتى الإيقاف عن العمل، وجارٍ إبلاغ الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المذكورين.

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