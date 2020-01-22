أمينة خليل تكشف لـ صدى البلد عن موعد تصوير فيلم حظر تجوال

كشفت الفنانة أمينة خليل عن موعد تصوير فيلم "حظر تجوال" بعد تأجيل العمل أكثر من مرة، وقالت أمينة خليل فى تصريحات لـ«صدى البلد»، أنه من المقرّر أن يكون التصوير الأسبوع القادم.





وأشارت أمينة خليل إلى أن الفيلم تأجل كثيرًا لظروف خارجة عن إرادتهم وتمنت أن ينال إعجاب الجمهور.





فيلم "حظر تجوال" يدور فى إطار اجتماعي، ويشارك فى بطولته الفنانة إلهام شاهين، ومن إخراج وتأليف أمير رمسيس، وانضم إليه مؤخرًا الفنان أحمد مجدي ومازالت ترشيحات العمل قائمة.





يذكر أن أمينة خليل يعرض لها حاليًا فيلم "لص بغداد" وبشاركها البطولة كل من محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتة والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى .



