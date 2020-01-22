محافظ الشرقية يعلن الحرب على الإشغالات وتفعيل قسم المتابعة

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا موسعا لتفعيل عمل قسم متابعة الإشغالات المنشأ حديثا والتابع لإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لمتابعة موقف الإشغالات بحي أول وحي ثاني ومركز ومدينة الزقازيق.





وذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية ومستشار المحافظ للمشروعات ومدير إدارة المتابعة الميدانية والعاملين بقسم متابعة الإشغالات بإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لاستعراض آليات العمل خلال الفترة القادمة لرفع الإشغالات بنطاق مركز ومدينة الزقازيق وحي اول وثان لظهور العاصمة بالشكل الحضاري اللائق.

أكد محافظ الشرقية علي ضرورة تفعيل القانون وتطبيقه بكل قوة وحسم علي الباعة الجائلين وأصحاب الكافيهات و المحال التجارية غير الملتزمين بالمساحات المخصصة لهم والذين يقومون بافتراش بضاعتهم بالشارع مما يعرقل حركة المرور وعبور المواطنين .





أوضح المحافظ أنه تم تشكيل 3 مجموعات عمل تعمل علي مدار اليوم لمتابعة ورفع الإشغالات وفرض سيادة القانون مع إعداد تقارير دورية مصورة بما تم إنجازه من أعمال للعرض على المحافظ لإعادة الانضباط للشارع وخلق السيولة المرورية المطلوبة.





وقال المحافظ لن أسمح بتواجد مسئول مهمل أو مقصر في عمله ،مؤكدا علي اهمية تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات والعمل كفريق واحد لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع المدينة والحد من احتلال الباعة الجائلين لشوارع المدينة والتي تمثل شريانا مروريا هاما للمواطنين المترجلين داخل نطاق مركز ومدينة الزقازيق وكذلك رفع كافة الاشغالات بشارع النقراشي ومنطقه المبرز وتحديدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع نظرا لتضرر المواطنين وكثرة الشكاوى الواردة منهما .





شدد المحافظ علي فريق عمل قسم متابعة الإشغالات المشكل بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات عمل وضرورة التواجد المستمر وعلي مدار اليوم في الشارع وضبط التكاتك غير الملتزمة بخطوط السير والتي تسير في شوارع المدينة وعلى الطرق الرئيسيه والتعامل معها بكل حزم وقوة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الشرقية ان المحافظة جادة في التصدي لظاهرة احتلال الباعة الجائلين للشوارع والطرقات حيث قامت بإنشاء أسواق حضارية لاستيعاب أنشطتهم التجارية المختلفة ومن المقرر إنشاء سوق حضاري جديد على مساحة 5000 متر بأرض الصناعات النمطية بمدينة الزقازيق مراعاة للبعد الاقتصادي والاجتماعي لهم .





وكان محافظ الشرقية قد أصدر قرارًا بانشاء قسم لمتابعة الاشغالات بجهة (مركز الزقازيق – حي أول – حي ثان )تابع لإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام للعمل على مدار اليوم الكامل لإزالة ورفع الإشغالات لظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق وذلك بناء على الجولة المفاجئة التي قام بها بشوارع فاروق والنقراشي والبوستة ومولد النبي والمكاتب والفراخة والمنتزه ووسط المدينة وتلاحظ له انتشار الباعة الجائلين وافتراش بضائعهم بالطريق مما يربك الحركة المرورية يتسبب في إزعاج المواطنين وعرقلة حركة سيرهم ليقرر المحافظ تشكيل مجموعات عمل لازالة ورفع الاشغالات علي مدار اليوم لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.