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تكنولوجيا

تسريبات: Sony تطرح أول هاتف 5G في مؤتمر برشلونة العالمي

الخميس 23/يناير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت تقارير تقنية مسربة من داخل شركة Sony اليابانية العريقة عن طرحها أول هاتف بتقنية الـ 5G، وسيحمل اسم Xperia 1.1، بالإضافة لهاتف وSony Xperia 5 Plus.
وحسب التسريبات سيحتوى Xperia 1.1 على معالج من نوع Qualcomm’s high-end Snapdragon 865، ومودم Snapdragon X55 5G modem صاحب السرعة الخارقة فى إرسال وإستقبال البيانات.


ومن المتوقع أن يحصل Xperia 1.1 على كاميرا خماسية محسنة لتوفير أقصى تجربة تصوير مميزة، بدقة تبلغ 64 و 48 و 12 و 12 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا tele photo، بينما ستبلغ دقة تصوير الفيديو 8K، كما سيبلغ سعر الهاتف 867 دولار أمريكى ما يعادل 13500 جنيهًا مصريًا.

أما هاتف Sony Xperia 5 Plus سيأتى بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع OLED، بتقنية عرض 4K HDR OLED، وستكون كاملة تمامًا دون أى حواف تذكر، مع نفس أبعاد العرض السينمائية، بينما يبلغ سمكه 8.1 ميلليمتر فقط.

وسيحتوى Sony Xperia 5 Plus على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أساسية رباعية لتوفير أقصى تجربة تصوير ممكنة لمستخدمى تحفة سونى المنتظرة.

وزود Sony Xperia 5 Plus بقارئ البصمة الجديدة المزود بنفس المكان الذى يحتوى على زر التشغيل، كما أن الهاتف يعمل بكابل من نوع USB-C، وفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر ولكن فى الجزء الأعلى من الهاتف، بالإضافة لسماعات أمامية مزدوجة توفر تجربة إستماع مميزة

وسيعتمد Sony Xperia 5 Plus على معالج قوى من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.
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