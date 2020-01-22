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فن

الأسبوع المقبل.. أمينة خليل: بدء تصوير حظر تجوال

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:01 م
أمينة خليل
أمينة خليل
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محمد نحلة
كشفت الفنانة أمينة خليل عن موعد تصوير فيلم "حظر تجوال" بعد تأجيل العمل أكثر من مرة، وقالت فى تصريحات لـ«صدى البلد»، أنه من المقرر أن يكون التصوير الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن الفيلم تأجل كثيرا لظروف خارجة عن إرادتهم وتمنت أن ينال إعجاب الجمهور. 

فيلم" حظر تجوال" يدور فى إطار اجتماعي، ويشارك فى بطولته الفنانة إلهام شاهين، ومن إخراج وتأليف أمير رمسيس، وأنضم إليه مؤخرا الفنان أحمد مجدي ومازالت ترشيحات العمل قائمة. 

يذكر أن "أمينة" يعرض لها حاليا فيلم "لص بغداد" وبشاركها البطولة كل من  محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتة والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.
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