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محافظات

استئصال ورم ضخم بالكلى اليسرى لمريضة في مركز أورام طنطا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:29 م
الفريق الطبي
الفريق الطبي
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احمد علي
نجح فريق طبى بمركز أورام طنطا، التابع للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، فى استئصال ورم ضخم بالكلى اليسرى، لمريضة فى العقد الرابع من العمر.

وضم الفريق الطبى الدكتور محمد عبد العال إستشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد حجازى أخصائى جراحة الأورام، والدكتور مجدى الدهمه أخصائي جراحة الاورام، بجانب طاقم تخدير وتمريض على أعلى مستوى .

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العال، رئيس الفريق الطبى، أن المريضة كانت تعانى من آلام شديدة بالظهر الى جانب نزيف شديد بمجرى البول ، وبالفحص تبين وجود ورم بالكلى بحجم 5 كيلو جرام، إلى جانب أورام متعددة ومتشعبة فى الكلى، تم استئصالها بالكامل،والمريضة بحالة جيدة وتحت الملاحظة.

وقال الدكتور إسلام صبرى مدير المركز، إن المركز يقوم بإجراء العديد من الجراحات بواسطة جراحين على أعلى مستوى اكتسبوا العديد من الخبرات التى تمكنهم من إجراء الجراحات الدقيقة، لافتا أن المركز يستقبل أكثر من 600 حالة يوميا بالعيادات الخارجية، إلى جانب أكثر من 100 مريض كيماوى.

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