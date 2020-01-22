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رياضة

ملوك الصالات.. برنامج يومي لـ نيرة الأحمر على شاشة الزمالك

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:07 م
الإعلامية نيرة الأحمر
الإعلامية نيرة الأحمر
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
تقدم الإعلامية نيرة الأحمر، برنامج "ملوك الصالات" على شاشة قناة الزمالك، والتى ينطلق بثها  في الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء.

البرنامج يلقي الضوء على كل ما يخص الألعاب الأخرى داخل القلعة البيضاء، كما يفتح الملفات والقضايا الخاصة بالرياضة المصرية ومتابعة أخبار كل الأندية والاتحادات الرياضية .

ومن المقرر أن يتم بث البرنامج في السادسة مساءً ولمدة 5 أيام أسبوعيًا من السبت الى الاربعاء.

يترأس تحرير البرنامج الناقد الرياضي أسامة دعبس، وفريق الإعداد يتكون من الزملاء السيد خلف الله و عبدالرحمن أبو هاشم وأميرة بخيت .

وتنطلق قناة الزمالك بشكل رسمي في الحادية عشرة من مساء اليوم، الأربعاء، عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال برنامج احتفالي  يجمع كافة مذيعي البرامج، فضلًا عن مجلس إدارة النادي للإعلان عن الافتتاح الرسمي للقناة، على أن تبدأ برامج الهواء، بداية من غد الخميس.
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