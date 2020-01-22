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برلمان

اتصالات البرلمان: الوفد الأمريكي أكد قدرة بيئة مصر للتحول الرقمي في جذب الاستثمارات العالمية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد

استقبلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، وفدا أمريكيا، برئاسة مساعد وزير التجارة الأمريكي جيم سوليفان، ونسرين دجويني مسؤول تجارة الخدمات الرقمية، وكاري إنجرام المُتخصص في تجارة تكنولوجيا المعلومات.

يأتى اللقاء بناء على طلب الوفد الأمريكي الذى يزور مصر خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير الجارى، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال السياسة الرقمية والتحول الرقمى، لاسيما وأن مصر بدأت بخطى واسعة وسريعة فى هذا الصدد.


وقال النائب جون طلعت، عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب،أن اللقاء تضمن مناقشات موسعة حول الجهود التي تتم في مصر بشأن البيئة التشريعية الداعمة للتحول الرقمي ودورها الفعال في النهوض به  وترسيخه بكافة المجالات َوالتي من شأنها أن يكون لها دور فعال في جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.


وأكد طلعت على أن توفير هذه البيئة التشريعية نابع من اهتمام القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يدعم التحول الرقمى لمواكبة التطورات التي شهدها العالم، مشيرا إلى أن الوفد  رحب بهذه الجهود على المستوى التشريعي والتنفيذي الذي يتم في هذا المجال، وأكد على أن البيئة في مصر مناسبة لكافة الشركات العالمية للاستثمار بالتحول الرقمى، ووجه الدعوة للجنة الاتصالات لزيارة الكونجرس لتبادل الخبرات والتعاون بين مصر والولايات المتحده في هذا المجال.

 

وتابع حديثه :"الوفد الأمريكي أكد على أن البيئة التشريعية لمجال التحول الرقمى في مصر تساعد جذب استثمارات كبري من مختلف الشركات العالمية"، مشيرا إلى أنه تحدث أمام الوفد حول حالة الحوار التي يتم إجراؤها حول مشروعات القوانين في البرلمان بشكل عام وفي لجنة الاتصالات بشكل خاص، وأنه يتم دعوة جميع المختصين ومن لهم علاقة ليتم الاستئناس برؤيتهم مثل ماحدث في قانون حماية البيانات ودعوة كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر مثل جوجل.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه تطرق نحو عامل رئيسي في مناقشات لجنة الاتصالات لمشروعات القوانين بشأن التحول الرقمى وهو مايدعم الحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعم الاستثمارات وجذبها، موكدا على أن هذه فلسفة تحكم مناقشات البيئة التشريعية للتحول الرقمي، وهو ما كان واضحا في قانون حماية البيانات الشخصية، وتم التأكيد على ذلك أمام الوفد، الذين أشادوا بهذه البيئة كونها صالحة للاستثمار من كبرى الشركات من مختلف دول العالم.


واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر تسير بخطوات ثابته نحو التحول الرقمى الشامل في مصر، بكافة المستويات من خلال ثورة كبيرة في هذا المجال والبرلمان يوفر البيئة المناسبة للحكومة لتحقيق هذه التطلعات.

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