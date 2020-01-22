مساعد رئيس حزب المؤتمر يترأس وفدا لتهنئة قيادات شرطة بورسعيد بأعيادهم.. صور

ترأس وليد عبد الوهاب قوطة مساعد رئيس حزب المؤتمر للتنمية و الاستثمار وأمين عام الحزب بمحافظة بورسعيد وفد رفيع المستوى من قيادات الحزب لتقديم التهنئة بأعياد الشرطة الي اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد .





كان مدير أمن بورسعيد استقبل وفد حزب المؤتمر برئاسة الدكتور قوطة بمكتبه بمبني مديرية الأمن وأبدى سعادته باهتمام الأحزاب والقوى السياسية بتقديم التهاني للشرطة في عيدها بما يدل علي أن نسيج الشعب المصرى لايمكن اختراقه أو هز ثقته بالأجهزة الأمنية التي تسهر علي حماية امنه وأمانه الداخلي بجانب قوات مصر المسلحة درع الوطن .





وطالب مدير أمن بورسعيد وفد المؤتمر بضرورة توعية المواطنين ضد حروب الجيل الرابع وأخطرها تناقل الاخبار المغلوطة و الشائعات التي قد تتسبب في بعض الأوقات في إحداث البلبلة وزعزعة الرأي العام مشددا علي أن الأجهزة الأمنية دائما وابدا لها بالمرصاد .





ومن جانبه وجه وليد قوطة الشكر و التقدير باسم الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وكافة قياداته واعضائه الي اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد وكافة للقيادات الأمنية المعاونة و ضباط إدارة البحث الجنائى و أفراد وجنود الشرطة و ضباط ادارات الخدمات من مرور و حماية مدنية وأحوال مدنية و جوازات وسياحة يسبقهم رجال وضباط الأمن الوطني علي مايذلوه من مجهودات كبيرة للحفاظ علي أمن وأمان المواطن وحمايته وحماية ممتلكاته.





وأشاد قوطة بالتطور الكبير الذي تشهده القطاعات الأمنية ببورسعيد بمختلف نواحيها لتواكب سرعة التطور الذي تشهده بورسعيد في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار بورسعيد قاطرة للتنمية.





وقال قوطة إن منظومة المراقبة الإلكترونية لشوارع المحافظة وكذا منظومة الرادارات الثابته و المتحركة علي الطرق السريعة وما تشهده المحافظة من عمليات توسعة وإعادة تخطيط خطوط السير بجانب النهوض بمبني الإدارة العامة لمرور بورسعيد و فروعه التي سهلت علي المواطنين تلقي الخدمة بجانب ما تشهده وحدات الأحوال المدنية من تحديث و زيادة في العدد و استحداث سيارات الحماية المدنية وتحديث المعدات لشيء يدعو للفخر بما وصلت إليه بورسعيد من تقدم في المنظومة الإلكترونية و الخدمية الأمنية.





واكد قوطة أن الضربات الاستباقية لضباط ورجال الأمن الوطني شيء يدعو للفخر بما له من مردود ايجابي علي الحفاظ علي النسيج الداخلي لأبناء الوطن و دحر العمليات الإرهابية بجانب مجهودات رحال البحث الجنائى وما يقومون به من مجهودات لردع الخارجين علي القانون و ضبط مرتكبي الحوادث في أوقات زمنية قياسية.





وشدد قوطة على أن مصر ستظل علي الدوام شعب وشرطة وجيش ايد واحدة مترحما علي أرواح شهداء الوطن وشهداء الشرطة والجيش داعيا المولي عز وجل أن يلهم أسرهم الصبر و السلوان ويجمعهم بهم في الجنة يوم اللقاء.