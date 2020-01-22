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محافظات

رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المحطة الوسيطة بالمحمودية ووسط كوم أمبو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:03 م
رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة
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شاذلى عبد الفتاح
قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم رفع حوالى 7,5 طن من التراكمات من المحطة الوسيطة وأيضًا أكثر من 7 آلاف طن من التراكمات بوسط مدينة كوم أمبو ، مع نقل كل ذلك إلى المدفن الصحى المحكوم بالعلاقى شرق مدينة أسوان بإستخدام المعدات الثقيلة وسيارات النقل الثقيل والمقطورات واللوادر، وخاصة أنه مستهدف رفع 200 ألف طن فى المنطقتين خلال الفترة القادمة .

وذلك للتأكيد على المصداقية والمتابعة الدقيقة للمطالب الجماهيرية بمواجهة التحديات القائمة وخاصة مشكلة القمامة كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أن هناك أعمالا جارية لرفع كافة القمامة والمخلفات من المحطة الوسيطة بالمحمودية ووسط مدينة كوم أمبو بإعتبارهما من أكبر بؤر التلوث داخل المحافظة .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك تعاونا بناء مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع الحربى فى هذا الإتجاه بمتابعة وإشراف الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة .

وقال بأن تطهير المحطة الوسيطة بالمحمودية سيساهم فى القضاء على شكاوى المواطنين من إنتشار الأدخنة  والإنبعاثات الضارة بالصحة مع تسببها أيضًا في غلق طريق الشلال / المحمودية كمحور مرورى حيوى موازى لطريق السادات .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه عقب الإنتهاء من رفع المخلفات بوسط مدينة كوم أمبو سيتم أيضًا التخطيط لتحويلها لصالح الخدمات الجماهيرية ومنع إلقاء أى قمامة فى هذه المنطقة مرة أخرى  .
رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المحطة الوسيطة بالمحمودية ووسط كوم أمبو
رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المحطة الوسيطة بالمحمودية ووسط كوم أمبو
رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المحطة الوسيطة بالمحمودية ووسط كوم أمبو
رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المحطة الوسيطة بالمحمودية ووسط كوم أمبو
رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المحطة الوسيطة بالمحمودية ووسط كوم أمبو
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