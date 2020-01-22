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محافظات

لجنة البت توافق على تقنين أوضاع أراض زراعية ومبان في السويس

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:51 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
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حسن غنيمة
عقدت لجنة البت جلستها الثامنة برئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد واللواء دكتور باسم العطار مساعد مدير الامن والمستشار نادرالعيسوي مفوض الدولة بمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين ومديري الجهات المعنية بالتقنين.


وذلك  للبت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني طبقا للقانون 144 لسنة 2017 لتقنين الأراضي واسترداد أملاك الدولة .
  

وفي بداية الجلسة استعرض المهندس احمد شعبان مدير جهاز حماية املاك الدولة ورئيس لجنة المعاينة عددا من ملفات التقنين ( أراض زراعية - مبان - نشاط تجاري ) داخل وخارج الحيز العمراني علي نطاق الأحياء الخمسة لأخذ رأي اللجنة بشأنها . 


كما عرضت رئيس لجنة التظلمات علي لجنة البت عددا من طلبات التظلم المقدمة من المواطنين من التثمين لقيمة الارض . واكد صقر أن الدولة حريصة علي الحفاظ علي مصلحة المواطن مع عدم التفريط في حق الدولة وتطبيق القانون ومحاربة الفساد والقضاء علي العشوائيات ، مؤكدا علي رؤساء لجان التقنين تيسير الاجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة . كما شدد المحافظ علي رؤساء اللجان عدم السماح بأي حالة تعد علي المناطق الترفيهية والاراضي المخصصة للمشروعات القومية . والالتزم بخطوط التنظيم بالطرق لعدم السماح بعشوائية البناء والتخطيط .

كما قرر ازالة حالات التعدي علي الاراضي غير الصالحة للتقنين والمخالفة للقانون . وفي نهاية الجلسة وافقت اللجنة علي تقنين أوضاع عدد من الملفات ورفض عدد اخر للحالات المخالفة للقانون ، كذلك قررت اللجنة إعادة المعاينة لعدد من الملفات للدراسة وعرضها في لجنة البت القادمة .

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