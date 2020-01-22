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محافظات

تنفيذ 11 قرار إزالة بقرية الكاجوج بكوم أمبو بمساحة 8 آلاف و434م2 .. صور

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:53 م
تنفيذ 11 قرار إزالة
تنفيذ 11 قرار إزالة
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شاذلى عبد الفتاح
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شمال أسوان بتنظيم حملة إزالة فورية مكبرة استهدفت إزالة 11 حالة تعد بقرية الكاجوج بمساحة إجمالية 8 آلاف و434م2 .

يأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة .

ومن جانبه أشار أحمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة كوم أمبو الى أن الحملة شملت تنفيذ 10 قرارات إزالة خارج الزمام بناحيه الجبل شرق الكاجوج بمساحة 8425 م2 ، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد أخرى على امتداد حرم الطريق السريع بالكاجوج بمساحة 9م2 .

كما أوضح أحمد عبد الوهاب أن الحملة تمت بإشراف رئيس مركز كوم أمبو وبمشاركة رئيس قرية الكاجوج ، بجانب مسئولى الأملاك والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات والأدوات الثقيلة المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى .

ولفت إلى استمرار حملات الإزالة الفورية لفرض سيادة القانون وللتصدى لكافة التعديات والمخالفات على الأراضى أملاك الدولة فى مهدها .
تنفيذ 11 قرار إزالة بقرية الكاجوج بكوم أمبو بمساحة 8 آلاف و434م2 .. صور
تنفيذ 11 قرار إزالة بقرية الكاجوج بكوم أمبو بمساحة 8 آلاف و434م2 .. صور
تنفيذ 11 قرار إزالة بقرية الكاجوج بكوم أمبو بمساحة 8 آلاف و434م2 .. صور
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