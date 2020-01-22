محافـظ المنوفية يوجه بسرعة تشغيل 7 حضانات ووضع تصور لاستغلال حديقة الأسرة والطفل

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مدير مستشفي أشمون العام بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتشغيل 7 حضانات بالمستشفي خلال أسبوع لضمان تأدية الخدمة الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية المقدمة.





جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمستشفي أشمون العام للوقوف على الحالة العامة والتأكد من إنتظام سير العمل.









وتفقد المحافظ وحدة قسطرة القلب المنشأة بالجهود الذاتية بتكلفة 12 مليون جنيه والتى استقبلت 172 حالة منذ افتتاحها فى أكتوبر الماضى.









كما تفقد الأقسام المختلفة للمستشفى، من الاستقبال والباطنة والعناية المركزة وغيرها؛ للإطمئنان من المرضى على مستوى الخدمات والرعاية الطبية.









واستمع المحافظ إلى طلبات وشكاوى المواطنين موجهًا مدير المستشفى بحسن استقبال المرضى وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهم والعمل على راحتهم .









وخلال تفقده للمستشفى أبدى محافظ المنوفية استياءه من الحالة العامة لمستوى النظافة، ووجه مدير المستشفى بالتنبيه على شركتى الأمن والنظافة المتعاقد معهم برفع مستوى الخدمة لتوفير جو من الهدوء والراحة للمرضي .













أيضا، تفقد المحافظ حديقة الأسرة والطفل وجزيرة الورد بوسط أشمون ، ووجه رئيس المدينة بعمل مخطط لاستغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع العام على المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع أحد استشاريي الهندسة المعمارية بجامعة طنطا لوضع تصور حضارى يليق بمدينة أشمون.













يأتي ذلك في إطار جولات المحافظ الميدانية المفاجئة علي المراكز والمدن والمستشفيات لتحقيق خدمة أفضل المواطنين.