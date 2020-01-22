استياء جمهور معرض الكتاب.. والحاج يرد: موعدكم غدا

شهدت بوابات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51 حالة من الاستياء والسخط الشديدين بين جمهور المعرض لعدم فتح أبواب المعرض للجمهور فى يوم الافتتاح عقب انتهاء مراسم افتتاح رئيس الوزراء للمعرض.





كان جمهور المعرض قد حرص على التواجد فى اليوم الأول لافتتاح المعرض الا ان عدم السماح لهم بالدخول أثار حفيظة عدد كبير منهم ممن حرصوا على قطع مسافة كبيرة لحضور المعرض من اليوم الأول.





وفى معرض تعليقه على هذا الأمر عقب تواصل صدى البلد معه، أكد الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب ان إدارة المعرض أعلنت منذ فترة ان اليوم مخصص للافتتاح الرسمى وليس لدخول الجمهور.





وأضاف فى تصريحات اختص صدى البلد بها ان سبب عدم استقبال الجمهور فى اليوم الأول من المعرض يرجع لعدم انتهاء إجراءات التأمين داخل المعرض حتى أن هناك بعض أجنحة بيع الكتب لا يوجد بها مسئولون عنها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيره الثقافة، قد افتتح فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "مصر إفريقيا : ثقافة التنوع"، وذلك خلال الفترة من ٢٢ يناير حتى ٤ فبراير ٢٠١٩ بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.





وحضر الافتتاح عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، والمهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية، أحد أهم سفراء المعرض هذا العام، وعدد من المسئولين والسفراء ورجال الفكر والثقافة والإعلام، إلى جانب وزير الثقافة السنغالي، وسفير دولة السنغال لدى القاهرة، بإعتبارها الدولة التي تحل كضيف شرف المعرض هذا العام.





وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة تفقد خلالها جانبًا كبيرًا من قاعات وأقسام المعرض، في مقدمتها جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وجناحا وزارتي الدفاع والداخلية، وفي جناح وزارة الداخلية اطلع على شاشة تفاعلية لتقديم الخدمات الشرطية المختلفة، سواء التي تقدمها الادارة العامة للمرور، وقطاع الأحوال المدنية، والادارة العامة لتصاريح العمل، والادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية، وغيرها من الخدمات لتيسير استخراج الوثائق والتعامل مع تلك الادارات، وكذا جناح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وجناح المجلس القومي لذوي الاعاقة، وجناح الازهر الشريف ومتحف المخطوطات به، والمجلس الاعلى للشئون الاسلامية.





كما تفقد مدبولي والوفد المرافق، جناح دولة السنغال ضيف شرف المعرض، وعددا من الأجنحة الأخرى منها جناح المملكة العربية السعودية، والصين، والإمارات، والبحرين، وعمان، واختتم جولته بزيارة ركن الطفل، وبه كتب للأطفال، وورش رسم وأعمال يدوية، واستمع الى مواهب عدد من الأطفال من مصر وبلدان أفريقية، بينهم عدد من ذوي القدرات الخاصة، وابدى اعجابه بموهبتهم في الرسم والغناء والعزف وإلقاء الشعر، وقبل مغادرته لبى نداء أحد الأطفال بالتعرف على موهبته في الغناء والرقص الشعبى، وعاد للاستماع اليه.



