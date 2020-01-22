القومي للمرأة يختتم فعاليات حملة طرق الأبواب بمحافظة البحيرة

اختتمت اليوم فعاليات حملة طرق الأبواب التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة فى إطار مشاركة المجلس فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، و التى تتم تحت قيادة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.





وخلال الحملة، جرت زيارة القرى والتوابع المصدرة للهجرة غير الشرعية بمركز الرحمانية، وهى قرى المجد وبويط .

واستهدفت الحملة، اليوم، 104000 من السيدات والرجال بقرى المحافظة ، بواقع 20800 زيارة، حيث قامت الرائدات الريفيات بتوعية اهالى القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، وبالبدائل الايجابية الآمنة ، وسبل الهجرة الامنه ، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية .