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حوادث

حبس غنام قتل مواطنا بإحدى قرى الدقهلية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:45 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
قررت نيابة مركز المنصورة حبس غنام قتل مواطنا لخلافات بينهما بسبب الأغنام أربعة أيام على ذمة التحقيق.

حيث تلقى  اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع العدوى محمد العدوى 37 مقيم كفر بداوى القديم عاما على ايدى حسن .م م 21 عاما غنام.

وبسؤال شقيق المجنى عليه ويدعى محمد ٥٤ عاما أكد على أن الجانى تعمد استفزاز شقيقه حين طالبه بعدم وقوف الأغنام أمام منزله لتخويف أطفاله من أصواتها قائلا له: "عيالي بيخافوا منها" ونشبت بينهما مشاجرة كبرى قام على اثرها بطعنه بمطواه بالصدر ولفظ انفاسه داخل مستشفى المنصورة الجديد وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع العدوى محمد العدوى 37 مقيم كفر بداوى القديم عاما على ايدى حسن .م م 21 عاما غنام.

وبسؤال شقيق المجنى عليه ويدعى محمد ٥٤ عاما اكد على ان الجانى تعمد استفزاز شقيقه حين طالبه بعدم وقوف الأغنام أمام منزله لتخوف أطفاله من أصواتها قائلا له: "عيالي بيخافوا منها" ونشبت بينهما مشاجرة كبرى قام على اثرها بطعنه بمطواه بالصدر ولفظ أنفاسه داخل مستشفى المنصورة الجديد وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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