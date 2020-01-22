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تعليم

محافظ الدقهلية: جامعة المنصورة شريك أساسي في تطوير وتحسين البيئة.. صور

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن جامعة المنصورة شريك أساسي في تطوير ملف تحسين البيئة ومنظومة النظافة وعملية التنمية المستدامة التي ستشهدها المحافظة في كافة القطاعات خلال الفترة المقبلة.

واوضح مختار اهميه تعظيم الدور والمشاركه الفعالة للجامعة بمقترحاتها ومبادرتها البناءه فى تحفيز وتنشيط دور المجتمع المدنى بكافه مؤسساته للارتقاء بمنظومه النظافه بالشوارع والميادين وحث المواطنين على الالتزام بكافه الاجراءات التى يتم اتخاذها من قبل المحليات للاهتمام بالنظافه.



واضاف المحافظ ان دور الجامعه فى هذا المجال الحيوى لا يقل اهمية عن دورها التعليمى والعلمى والبحثى لاننا جميعا نعمل فى بوتقة واحده من اجل المواطن الدقهلاوي.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ جامعة المنصورة مجلسها الاخير للفصل الدراسي الأول برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة.

واشار مختار إلى أن المحافظة عريقة بتاريخها وبأبنائها ولا يليق بها أبدا المستوي العام للنظافة ولابد من تكاتف كافة الجهود من أجل الارتقاء بملف تحسين البيئة .
محافظ الدقهلية: جامعة المنصورة شريك أساسي في تطوير وتحسين البيئة.. صور
محافظ الدقهلية: جامعة المنصورة شريك أساسي في تطوير وتحسين البيئة.. صور
محافظ الدقهلية: جامعة المنصورة شريك أساسي في تطوير وتحسين البيئة.. صور
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